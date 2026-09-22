VALVERDE: Mueren calcinados cinco miembros de una familia

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MAO, VALVERDE.- Cinco miembros de una misma familia, entre ellos tres niñas, murieron calcinados en un incendio que destruyó por completo su vivienda en el sector La Compuerta, de este municipio.

Las víctimas son Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; Yudelis Durán, de 9; Samantha Ventura, de 5, y Jadelin Ventura, de 8 meses.

El siniestro se registró a las 2:31 de la madrugada del domingo en la calle H, casa número 18, del sector La Compuerta.

La vivienda resultó totalmente incinerada.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía que aseguraron el área como medida preventiva y colaboraron con los bomberos en las labores para sofocar el fuego.

Posteriormente, personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en conjunto con miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), realizó el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.