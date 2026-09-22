Latinoamérica llega a ONU bajo la sombra de Donald Trump

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NUEVA YORK.- Bajo la premisa de «restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos», representantes de cerca de 130 países se congregaron en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre para participar en el debate general del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, informó el organismo en su portal oficial.

«El 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas reunirá una vez más a dirigentes mundiales para revitalizar la cooperación mundial, dar un impulso decisivo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover la acción colectiva en favor de la paz, la dignidad y la igualdad en un planeta saludable. Dos espacios clave presentarán iniciativas y soluciones», precisó la ONU.

Al tratarse del evento anual que reunió a la mayor cantidad de jefes de Estado, de Gobierno y representantes de los Estados miembros, el espacio fue aprovechado para debatir temas de interés global y avanzar agendas multilaterales.

Para esta edición se programaron actividades sobre gobernanza de la inteligencia artificial, seguridad, paz, acción climática y salud, entre otros asuntos, además de encuentros informales y reuniones de alto nivel que en ocasiones recibieron incluso más atención que la Asamblea.

PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

En lo que respecta a América Latina, convergieron líderes experimentados como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —por tradición, Brasil fue el país que abrió el debate— y figuras mencionadas como debutantes en el texto de convocatoria, entre ellas Keiko Fujimori, José Antonio Kast y Delcy Rodríguez.

Asimismo, se generaron altas expectativas sobre el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según lo expuesto en la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., citada en el documento base, el enfoque de la Casa Blanca fue descrito como Corolario Trump a la Doctrina Monroe o ‘Doctrina Donroe’.

Dicho enfoque, de acuerdo con esa caracterización, se caracterizó por la imposición de sanciones, aranceles, amenazas y uso de la fuerza bajo el argumento de lucha contra el «narcoterrorismo», y apoyo a fuerzas políticas de derecha, en medio de medidas para garantizar el acceso a materias primas estratégicas.

En ese contexto se mencionó el recientemente anunciado acuerdo petrolero con Venezuela y la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), presentada como principal herramienta operativa del Escudo de las Américas y el Grupo de Tarea Conjunto del Hemisferio Occidental, brazo operativo del Comando Sur.

El grupo, según el documento citado, fue lanzado por Washington en marzo pasado con el concurso de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, a los que posteriormente se habrían sumado Colombia y Perú.

ENCUENTRO DELCY RODRÍGUEZ Y TRUMP

Uno de los puntos que generó mayor expectativa fue la presencia en Nueva York de Delcy Rodríguez, quien arribó el lunes para participar en la Asamblea en calidad de presidenta encargada de Venezuela, según lo establecido en el estamento legal venezolano citado.

De acuerdo con esa versión, Rodríguez, quien era vicepresidenta ejecutiva, fue juramentada el 5 de enero de 2026, tras una operación militar atribuida a Estados Unidos en Caracas y la detención del presidente Nicolás Maduro, quien permanecía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en espera de juicio.

La semana anterior, Trump no descartó una reunión presencial al margen de la Asamblea, posiblemente para abordar temas petroleros. El pasado viernes, medios estadounidenses filtraron que la Casa Blanca trabajaba para abrir espacio en su agenda y concertar el encuentro este 22 de septiembre. Luego, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, confirmó a Reuters la veracidad de la reunión, pero declinó ofrecer detalles.

OTROS TEMAS EN AGENDA

En adenda, también se creó expectación en torno al conflicto en Asia occidental, donde la Casa Blanca inició en febrero una ofensiva contra Irán que impactó el mercado energético y comprometió las cadenas de suministro a nivel global, debido a las dificultades para navegar con seguridad por el estrecho de Ormuz.

Trascendió que Trump planeó sostener una reunión informal con líderes de seis estados del Golfo para abordar la situación regional.

Finalmente figuró la elección del nuevo secretario general de la ONU. Por el sistema de rotación regional, el sucesor del portugués António Guterres saldría de los países latinoamericanos, caribeños y africanos.

Compitieron seis candidaturas: el argentino Rafael Rossi, la antiguana María Fernanda Espinosa Garcés, la costarricense Rebeca Grynspan Mayufis, la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el burundés Macky Shall.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien contó con el apoyo de los gobiernos de Brasil, México y Chile, anunció el sábado el retiro de su candidatura, por el convulso escenario político global.