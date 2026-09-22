NY: 71 jefes de Estado y 45 de Gobierno estarán en la ONU

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Naciones Unidas (EFE).- La Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, contará con la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, explicó este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Cincuenta ministros y un príncipe heredero intervendrán también en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar entre este martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre.

Los primeros líderes en intervenir serán el presidente de Brasil, Lula da Silva; el de Estados Unidos, Donald Trump; el rey Abdalá II de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

También acudirán a la cita el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski; el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto intervenir por videoconferencia tras denegarle el Gobierno de Trump el visado para entrar al país.

AGENDA DE ENCUENTROS

Hay programadas 1.553 reuniones bilaterales entre los representantes de las delegaciones, además de las que el secretario general, António Guterres, tiene previsto mantener con la mayoría de líderes durante la semana.

En el marco de la cita, también se producirán algunos esperados encuentros como el de Trump, y Rodríguez, menos de un año después del arresto del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se encuentra desde enero en un centro de detención en Nueva York.

La sede de la ONU en Nueva York acogerá durante el que se considera el gran foro de la diplomacia mundial al menos 166 eventos.

Está previsto que el conflicto en Oriente Medio, la guerra de Ucrania y el temor ante el desarrollo de la inteligencia artificial sean algunos de los principales temas de la 81 sesión de la Asamblea General de la ONU.