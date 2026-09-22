Casa Blanca lanza canal Trump TV en plena polémica por veto

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WASHINGTON.- La Casa Blanca lanzó las emisiones de su nueva plataforma Trump TV con un discurso del presidente Donald Trump ofrecido en julio durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El estreno se produjo en plena polémica por el veto impuesto a varios medios a los que el mandatario acusó de difundir «noticias falsas».

«Estamos en directo. Trump TV está ya en streaming», informó la Casa Blanca en un mensaje difundido en redes sociales. Según precisó, la plataforma emitiría de manera continua e incluiría «anuncios», «grandes momentos pasados» y «lo último y mejor de la Administración». «Todo en un solo lugar», añadió.

La primera transmisión fue el discurso pronunciado por Trump el 3 de julio en el monte Rushmore.

BOICOT DE LAS CADENAS ACREDITADAS

El lanzamiento coincidió con la suspensión de actividades de las cadenas que integran la cobertura conjunta de la Casa Blanca, luego de que la Presidencia impidiera a CNN realizar su cobertura.

Trump había anunciado durante el fin de semana que prohibiría el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Político. Los tres medios presentaron una demanda contra el mandatario y altos cargos de su Administración por la medida.

Horas después, las cadenas CBS, Fox News, NBC y ABC suspendieron sus actividades en solidaridad con CNN.

Las cinco cadenas se turnaban para filmar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios, por lo que de ellas dependía la cobertura que recibían los medios locales e internacionales.

DEFENSA DEL VETO

Tras la decisión, Trump defendió el lunes el veto y calificó a los medios afectados de «payasos de tercera». Les reprochó que «solo publicaban cosas negativas» sobre él y que «violaban la seguridad nacional con noticias falsas y difamatorias de ‘fuentes’ desconocidas».