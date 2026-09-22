Colombia anuncia muerte del segundo líder ‘Los Pachenca’

BOGOTÁ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este martes la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, supuesto ‘número dos’ de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, que operan principalmente en el norte del país.

Señaló que se trata de un «golpe contundente» a este grupo, surgido de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que con el tiempo adoptaron la nomenclatura de ACSN, en un intento de presentarse ante la opinión pública como un actor político-militar, en lugar de una mera organización criminal.

‘Cholo’ ha muerto junto a otros seis integrantes de las ACSN en una operación de las fuerzas de seguridad, que se ha saldado además con otros seis fallecidos más cuyos cuerpos no han sido aún recuperados, tres detenidos y la confiscación de «abundante material de guerra», según ha destacado en un mensaje en redes sociales.

«Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal», ha remarcado el mandatario colombiano. «Cuando el Estado se decide, los criminales siempre caen», ha celebrado De la Espriella, que ha acusado al anterior gobierno de connivencia con este tipo de grupos armados.

«Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir», ha advertido De la Espriella, quien ha dirigido ahora el punto de mira en Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, considerado el jefe de las ACSN. «Los vamos a mandar al infierno en una bolsa», ha dicho alterado.