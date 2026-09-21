Banco Popular lleva educación financiera a más de 58 mil niños

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SANTO DOMINGO, RD.– El Banco Popular Dominicano informó que más de 58,000 niños han sido alcanzados por su estrategia de educación financiera infantil, orientada a fomentar desde temprana edad hábitos de ahorro, planificación y manejo responsable del dinero.

La iniciativa, que acumulaba 58,143 niños beneficiados hasta agosto de 2026, incluye el cuento infantil Ahorrar es Crear, actividades de cuentacuentos, las charlas educativas Ahorrar nos hace bien y el programa digital Aventura Financiera.

La entidad también participó en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2026, celebrada del 15 al 20 de septiembre, donde instaló un estand institucional y distribuyó alrededor de 1,000 ejemplares de Ahorrar es Crear entre los niños y sus familias.

CUENTOS Y CHARLAS PARA APRENDER A AHORRAR

Desde su lanzamiento en marzo de 2024, el cuento Ahorrar es Crear, escrito por Laura Vicens e ilustrado por Karla Peña, registra 10,868 descargas digitales, mientras que otros 18,000 ejemplares impresos han sido distribuidos durante actividades educativas, comunitarias y culturales.

A esta iniciativa se suman 14 actividades de cuentacuentos y 268 charlas infantiles Ahorrar nos hace bien, desarrolladas con la colaboración de Ciencia Divertida. Estas jornadas han permitido impactar directamente a 25,641 niños desde marzo de 2024.

AVENTURA FINANCIERA

El curso digital Aventura Financiera, disponible gratuitamente en la Academia Finanzas con Propósito, acumula 3,634 certificaciones emitidas.

Durante el programa, los niños aprenden conceptos relacionados con el dinero y las finanzas personales, establecen metas de ahorro y conocen criterios para realizar compras inteligentes. También reciben orientación sobre cómo pueden colaborar con sus padres en la elaboración de un presupuesto familiar.

La Academia Finanzas con Propósito reúne contenidos, herramientas y certificaciones dirigidos a fortalecer los conocimientos financieros de la población, con especial atención a las familias y sus hijos.

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