95 North-Cristo Fe conquista la corona Júnior B ante los Mellos

Apolinar Durán, presidente de la Asadina, entrega el trofeo de campeón a Aneudy Liven, a quien estuvo dedicado el torneo.

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SANTO DOMINGO, RD.– El conjunto 95 North-Cristo Fe conquistó la corona de la categoría Júnior B del 36.º torneo Rubén Pimentel de equipos de ligas, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), al derrotar 13-8 a los Mellos Softball Club en el tercer y decisivo partido de la serie final.

El encuentro se disputó el sábado 19 de septiembre en el estadio número uno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde 95 North-Cristo Fe se impuso 2-1 en la serie para levantar la Copa Amistad, Armonía y Confraternidad 2026, en un torneo dedicado a Aneudy Liven.

Johan Eusebio fue seleccionado como Jugador Más Valioso, mientras José Peña (Coco) recibió el reconocimiento como Lanzador Más Destacado.

UNA FINAL DE ALTA TENSIÓN

95 North-Cristo Fe abrió la serie con una victoria 7-6, respaldada por ocho imparables. José Peña obtuvo el triunfo tras lanzar seis entradas, en las que permitió cuatro hits, ponchó a cinco y concedió una base por bolas.

Johan Eusebio conectó cuadrangular y produjo tres carreras, mientras Rayner Brito aportó doble, sencillo y dos remolcadas. Juan Rosario y Randy Núñez también dispararon jonrones.

Los Mellos respondieron en el segundo partido con una espectacular remontada de siete carreras en el último episodio para imponerse 15-14 y empatar la serie.

Jeffri Abreu lideró el ataque con dos jonrones y un sencillo, además de cuatro carreras impulsadas.

En el choque decisivo, 95 North-Cristo Fe volvió a la carga y fabricó una ofensiva contundente para ganar 13-8 y quedarse con el campeonato.

Eusebio encabezó el ataque con jonrón, sencillo y tres remolcadas; Luis Hiciano disparó cuadrangular y produjo tres, mientras Romdy Núñez también conectó vuelacerca y remolcó tres.

LIVEN CELEBRA EL TÍTULO

Apolinar Durán, presidente de la Asadina, destacó la armonía y camaradería que caracterizaron el torneo.

“Fue un gran torneo, mucha armonía, estadios llenos, camaradería entre jugadores y fanáticos”, expresó.

Al recibir la copa, Liven manifestó: “Este es un septiembre que estará siempre en mi corazón”, y resaltó el significado especial de conquistar el título en un torneo dedicado a su persona.

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