Luz Infante se convierte en la más rápida dragueo dominicano

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SANTO DOMINGO, RD.– Luz Melany “Lulu” Infante, de apenas 19 años, hizo historia en el automovilismo dominicano al convertirse en la mujer más rápida del país y la primera en registrar ocho segundos en el cuarto de milla.

La hazaña fue alcanzada durante el evento Noche de Dragueo, celebrado en el Autódromo Las Américas, donde Infante, al volante de El Intruso, de La Infantería Motorsport, marcó 8.97 segundos a 153 millas por hora.

Con su registro, la joven piloto superó la marca que estaba en poder de Marilyn Baldera, quien hasta entonces había encabezado el renglón femenino del dragueo nacional a bordo de su Jeep Grand Cherokee.

EMOCIÓN EN LOS PITS

El recorrido de Infante mantuvo en suspenso a los aficionados hasta que los tiempos oficiales aparecieron en los monitores. La confirmación del resultado desató la celebración en las gradas y, especialmente, en la zona de pits.

Ángel Infante, padre de la piloto y propietario de La Infantería Motorsport, no pudo contener las lágrimas de orgullo y corrió a abrazar a su hija cuando esta descendió de El Intruso, rodeada por familiares, integrantes del equipo y seguidores.

El resultado representa un hito para las mujeres en el automovilismo de alto rendimiento y coloca a Infante como una referencia para las nuevas generaciones que buscan incursionar en las carreras.

RÉCORDS INTERNACIONALES

La actuación de Luz Melany se suma a los resultados obtenidos por La Infantería Motorsport en escenarios internacionales.

Previamente, el equipo dominicano participó en Puerto Rico, donde conquistó el Match-Up y estableció un registro de 7.71 segundos.

También sobresalió el automóvil de Manuel Lorenzo, que registró 7.74 segundos bajo la conducción de Tony Sabeh, confirmando el nivel competitivo alcanzado por la preparación del equipo.

Con este nuevo capítulo, Luz Melany “Lulu” Infante inscribe su nombre en la historia del dragueo dominicano y abre un nuevo camino para las mujeres en esta disciplina.

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