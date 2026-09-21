Yamal Encarnación se destaca en las menores con los Astros

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SANTO DOMINGO.– El dominicano Yamal Encarnación fue reconocido por los Astros de Houston con el “Astros Standard Award”, distinción que premia al jugador que mejor representa los valores y estándares de la organización, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Encarnación, de 23 años, viene de completar una destacada temporada con los Corpus Christi Hooks, filial de Doble A de Houston, donde se consolidó como uno de los jugadores importantes del equipo durante la campaña de 2026.

El jugador dominicano participó en 95 partidos y terminó con promedio de bateo de .266, producto de 93 imparables, incluidos 18 dobles, cuatro triples y cinco cuadrangulares.

Además, remolcó 48 carreras y anotó 61, mostrando capacidad para contribuir en diferentes facetas de la ofensiva.

LÍDER EN BASES ROBADAS

Uno de los aspectos más sobresalientes de su temporada fue su desempeño en las bases. Encarnación terminó como líder de bases robadas de la Texas League, con 48 estafas, aprovechando su velocidad para convertirse en una amenaza constante para las defensas rivales.

El dominicano también recibió 37 bases por bolas y cerró la campaña con un OPS de .720, estadísticas que reflejan su capacidad para embasarse y generar oportunidades para su equipo.

Su actuación durante la temporada le permitió continuar avanzando dentro del sistema de ligas menores de los Astros y fortalecer su perfil como uno de los jugadores dominicanos que buscan abrirse paso hacia las Grandes Ligas.

RECONOCIMIENTO DE LOS ASTROS

El Astros Standard Award fue entregado por primera vez en 2026 y, además del rendimiento deportivo, toma en cuenta la forma en que los jugadores representan los principios y estándares de la organización dentro y fuera del terreno.

Para Encarnación, el reconocimiento llega después de una campaña en la que combinó producción ofensiva, velocidad y consistencia, al tiempo que se convirtió en una pieza importante de los Corpus Christi Hooks.

El galardón representa otro capítulo destacado en su desarrollo dentro de la organización de Houston y refuerza su proyección en el sistema de ligas menores.

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