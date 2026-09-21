PLD cuestiona cifras oficiales sobre producción agropecuaria

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Santo Domingo, 21 sep (Prensa Latina) El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Carlos Segura Foster cuestionó las declaraciones oficiales sobre la situación de la agropecuaria y afirmó que el sector requiere medidas para recuperar sus niveles de producción.

El también experto agropecuario refutó la afirmación del Ministerio de la Agricultura de que la producción nacional cubre el 85 por ciento de la demanda y sostuvo que, según las estadísticas que maneja, el país satisface alrededor del 70 por ciento, mientras las importaciones representan el 30 por ciento restante.

El miembro del Comité Central del PLD señaló además que varios proyectos e instalaciones permanecen cerradas o funcionan a niveles inferiores a los registrados en administraciones anteriores.

Asimismo, afirmó que los volúmenes de exportación han disminuido desde el inicio de la actual gestión gubernamental y que los productores enfrentan dificultades para acceder oportunamente al financiamiento.

Las estadísticas oficiales disponibles para 2026 muestran, entretanto, un comportamiento diverso.

El Banco Central informó que la actividad agropecuaria creció 1,9 por ciento interanual en julio pasado, en un mes en que la economía dominicana avanzó 4,6 por ciento.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) correspondientes al primer trimestre registraron aumentos del consumo de frutales, pecuarios, hortalizas y vegetales, oleaginosas, raíces y tubérculos y leguminosas, mientras el de cereales descendió.

En julio de este año, el Ministerio de Agricultura sostuvo que el país alcanzó en 2025 niveles favorables de producción en la mayoría de sus principales cultivos agrícolas y actividades pecuarias debido al proceso de modernización y tecnificación del sector.

Entre los principales resultados destacaron la producción de arroz, con 14,78 millones de quintales en 2025, el maíz, con 2,09 millones, la habichuela roja (frijoles), con 600 mil, la habichuela negra, con medio millón y el guandul, que cerró el año con unos 654 mil quintales.

an/am