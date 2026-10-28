Rays vencen Cerveceros y evitan la barrida en la Serie Mundial

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Los Rays de Tampa Bay derrotaron 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en 12 entradas la noche del martes, para mantenerse con vida en la Serie Mundial de las Grandes Ligas y obligar a la disputa de un quinto partido.

Tampa Bay consiguió la victoria en un emocionante encuentro celebrado en su estadio, luego de resistir la presión de Milwaukee y definir el resultado en el duodécimo episodio. El triunfo evitó que los Cerveceros completaran la barrida y se proclamaran campeones.

MILWAUKEE SIGUE AL FRENTE

Pese al revés, Milwaukee domina la serie por 3-1, después de imponerse 3-2 en el primer encuentro, 5-4 en el segundo y 10-1 en el tercero.

Los Cerveceros buscarán cerrar la serie este miércoles, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el quinto partido, programado para las 8:00 de la noche, hora del Este de Estados Unidos.

UN CAMPEÓN INÉDITO

La Serie Mundial de 2026 enfrenta a dos franquicias que buscan conquistar el primer campeonato de su historia. Los Rays disputan su tercera Serie Mundial, después de sus participaciones en 2008 y 2020, mientras que Milwaukee regresó al clásico de otoño por primera vez desde 1982.

Con la victoria del martes, Tampa Bay prolongó sus esperanzas de remontar una serie que todavía tiene a Milwaukee en posición favorable para levantar el trofeo.

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