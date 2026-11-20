SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, descartó ser la candidata del presidente Luis Abinader o su heredera política, pese a la relación de trabajo que mantienen desde hace seis años en el Gobierno.

Durante una entrevista con Aníbal de Castro, presidente del Grupo Diario Libre, en el programa Uno a Uno, Peña respondió a preguntas sobre el respaldo del mandatario a sus aspiraciones presidenciales y su posición en la competencia interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«No, no, no puedo decir eso», expresó cuando se le preguntó si era la candidata de Abinader. También rechazó considerarse su sucesora política.

«Tampoco, déjeme decirle que ni siquiera nunca me consideré la heredera de mi papá», manifestó.

Peña defendió que el liderazgo debe construirse sobre los méritos individuales y los resultados del trabajo político.

«Yo digo que el espacio se lo gana uno, se lo gana uno con la trayectoria de trabajo, de resultados, de compromiso y ya veremos más adelante quién será», sostuvo.

La vicepresidenta figura entre los dirigentes del oficialismo que buscan la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028.

En la entrevista también abordó las conversaciones que ha sostenido con Abinader sobre sus aspiraciones y cómo proyecta desarrollar su propuesta política mientras continúa al frente de sus responsabilidades gubernamentales.

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