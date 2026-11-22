SANTIAGO.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, calificó de penosa la muerte de Melissa Medina, de 22 años, y llamó a las familias y a la sociedad a involucrarse en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Al ser consultada sobre el caso, Peña sostuvo que los feminicidios representan un problema nacional que requiere la participación conjunta de las autoridades, las comunidades y los ciudadanos.

«Es una situación muy triste, que nosotros no podemos seguir permitiendo, pero tenemos que involucrarnos todos», expresó la funcionaria.

La vicemandataria también exhortó a madres, padres y jóvenes a reflexionar sobre la importancia de orientar sus vidas por caminos alejados de la violencia y las situaciones que puedan terminar en tragedias.

Asimismo, reconoció que, aunque el Gobierno desarrolla acciones para enfrentar esta problemática, es necesario continuar fortaleciendo los esfuerzos institucionales y la prevención.

Peña lamentó las consecuencias familiares y sociales de estos crímenes, especialmente el impacto que dejan en los hijos, madres y abuelas de las víctimas.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de acercamiento comunitario en Santiago, que incluyó encuentros con residentes de Los Platanitos y Los Ciruelitos, donde escuchó sus principales necesidades y demandas.

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