Raquel Arbaje recibe medalla en honor a Óscar de la Renta

SANTO DOMINGO.– La primera dama Raquel Arbaje recibió en nombre de la familia de Óscar de la Renta la Medalla Sorolla, concedida por la Hispanic Society Museum & Library en reconocimiento a la trayectoria y el legado del diseñador dominicano.
La distinción fue entregada durante la gala anual de la institución, celebrada en Nueva York, a la que Arbaje asistió por invitación de la Casa Óscar de la Renta para representar a sus familiares.
Al recibir el reconocimiento, la primera dama destacó el talento, la calidad humana y la vocación filantrópica del modista, cuya carrera alcanzó proyección internacional y contribuyó a promover la identidad dominicana.
También resaltó su compromiso con causas sociales, especialmente con el Hogar del Niño, institución a través de la cual apoyó el desarrollo y la educación de miles de jóvenes.
«Óscar no solo vistió al mundo; lo envolvió en la calidez, la alegría y la inquebrantable generosidad del espíritu dominicano», expresó Arbaje durante la ceremonia.
La primera dama agradeció a la familia del diseñador y al patronato de la Hispanic Society por la distinción, que mantiene viva la memoria de su contribución a la moda y la cultura.
Durante la gala también fueron reconocidos los artistas Emilio y Gloria Estefan, así como Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).
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