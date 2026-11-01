Raquel Arbaje recibe medalla en honor a Óscar de la Renta

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SANTO DOMINGO.– La primera dama Raquel Arbaje recibió en nombre de la familia de Óscar de la Renta la Medalla Sorolla, concedida por la Hispanic Society Museum & Library en reconocimiento a la trayectoria y el legado del diseñador dominicano.

La distinción fue entregada durante la gala anual de la institución, celebrada en Nueva York, a la que Arbaje asistió por invitación de la Casa Óscar de la Renta para representar a sus familiares.

Al recibir el reconocimiento, la primera dama destacó el talento, la calidad humana y la vocación filantrópica del modista, cuya carrera alcanzó proyección internacional y contribuyó a promover la identidad dominicana.

También resaltó su compromiso con causas sociales, especialmente con el Hogar del Niño, institución a través de la cual apoyó el desarrollo y la educación de miles de jóvenes.

«Óscar no solo vistió al mundo; lo envolvió en la calidez, la alegría y la inquebrantable generosidad del espíritu dominicano», expresó Arbaje durante la ceremonia.

La primera dama agradeció a la familia del diseñador y al patronato de la Hispanic Society por la distinción, que mantiene viva la memoria de su contribución a la moda y la cultura.

Durante la gala también fueron reconocidos los artistas Emilio y Gloria Estefan, así como Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

dh/am