Ramfis pide acción internacional por Haití y apoya a Bukele

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, pidió una respuesta internacional más firme frente a las bandas armadas en Haití y expresó su solidaridad con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante el secuestro de cuatro integrantes salvadoreños vinculados al equipo de aviación de una misión internacional en ese país.

En un video difundido públicamente, el dirigente agradeció la participación de El Salvador en los esfuerzos para contribuir a la estabilización haitiana y manifestó su preocupación por la seguridad de los afectados.

“Elevo mi plegaria a Dios para que esos cuatro salvadoreños miembros del equipo de aviación de la misión de la ONU sean rescatados sanos y salvos. Dios tiene el control”, expresó.

Domínguez Trujillo cuestionó la respuesta de la comunidad internacional ante el deterioro de la seguridad en Haití y advirtió sobre la violencia ejercida por las organizaciones criminales contra la población.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. No estamos frente a una banda de niños. Es una pandilla de delincuentes desalmados que no titubean para asesinar, para violar mujeres, para desaparecer a familias completas”, sostuvo.

El presidente del PED abogó por una acción conjunta y mejor coordinada para desarticular las bandas armadas. Consideró que una fuerza multinacional con los recursos necesarios podría contribuir a recuperar el control de las zonas afectadas.

Asimismo, vinculó la crisis de seguridad haitiana con las presiones migratorias sobre República Dominicana y afirmó que la estabilización del país vecino es una necesidad para ambas naciones.

“Haití no aguanta más y por consiguiente nosotros, quienes somos víctimas de ese desenfreno migratorio que provoca en gran medida ese azote al pueblo haitiano, también pedimos que se rescate al pueblo de Haití”, afirmó.

Finalmente, exhortó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para restablecer la seguridad y avanzar hacia una solución duradera que proteja a la población civil.

dh/am