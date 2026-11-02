Rafael Barias vence Bameso en semifinal A en el TBS Distrito

SANTO DOMINGO, RD.- El club Rafael Barias volvió a triunfar por segundo partido seguido, esta vez 74-69, para poner en situación de “jaque mate” a Bameso, en la continuación este domingo de la serie semifinal A, en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Los dirigidos por José -Pancho- Fortuna casi tienen a Villa Consuelo en celebración con el retorno a la serie final y la disputa del título tras tres años de ausencia, ya que en el 2023 enfrentaron a Mauricio Báez y sucumbieron 4-2, pactada a un 7-4.

El Barias comanda 2-0 esta serie semifinalista A, al mejor de un 5-3, e hilvana una mini racha de tres triunfos consecutivos, dos de ellos a Bameso.

Eusebio Suero hizo valer su premio obtenido en buena lid de Jugador Más Valioso de la serie regular del TBS 50 Distrito 2026, con 23 puntos anotados, y tuvo el respaldo ofensivo de los refuerzos norteamericanos Marquis Wright, quien anotó 16 tantos, capturó cuatro rebotes y otorgó siete asistencias, JD Miller nueve 17 unidades más 10 capturas, Yeison Rivera y Yuri Covington 10.

El estelar jugador bariano Bryan Ramírez no vio acción en este partido para darle descanso (situación día a día), ya que viene de la recuperación de una lesión en la clavícula izquierda.

Por Bameso, Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes, el refuerzo norteamericano Jaysean Paige tuvo 13 dígitos, Jean Carlos Quezada logró un doble-doble de 10 tantos y 12 rebotes y Luixander Blanco marcó 10.

En la ronda semifinal B se enfrentan los clubes Mauricio Báez (1-0) vs Los Prados (0-1), también a un 5-3.

Los ganadores de ambas etapas semifinalistas avanzarán a la serie final, pactada a un 7-4.

La sede oficial del 50 TBS Distrito 2026 es la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, 50 años de historia, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por Abadina, que preside Edwin Castillo (Tatico), quien informó los detalles del inicio de la ronda semifinal; junto al Comité Organizador que encabeza Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, el Comisionado.

of-am