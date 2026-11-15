Rafael Barias toma ventaja 2-0 en la final del TBS Distrito 2026

SANTO DOMINGO.– El club Rafael Barias consiguió su segunda victoria consecutiva sobre Mauricio Báez al imponerse 68-64 en el segundo partido de la serie final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Con el triunfo, los barianos colocaron la serie 2-0 a su favor y se acercaron a la conquista de su quinto campeonato, en una final pactada al mejor de siete encuentros.

EUSEBIO SUERO LIDERÓ LA OFENSIVA

Eusebio Suero, Jugador Más Valioso de la serie regular, encabezó el ataque del Rafael Barias con 15 puntos y siete rebotes.

Bryan Ramírez aportó 13 unidades, Dimas Carrasco consiguió 11 tantos y ocho rebotes, mientras Marquis Wright terminó con 10 puntos y seis asistencias.

Por Mauricio Báez, Carlos Pepín anotó 15 puntos y capturó siete rebotes; Jhery Matos sumó 14 unidades y cinco rebotes, y el refuerzo estadounidense Kevin Obanor consiguió un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.

El capitán Gerardo Suero y Luis Féliz terminaron con siete puntos cada uno, mientras Richard Bautista, de regreso a la acción, aportó cuatro tantos y cinco asistencias.

LA SERIE CONTINÚA

El tercer enfrentamiento está programado para las 8:00 de la noche en la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo celebra sus 50 años de historia y está dedicado a la empresa Seaboard, bajo el lema «Energía Limpia», con la Copa Banreservas en disputa.

La organización está a cargo de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo, junto al Comité Organizador encabezado por Andrés Bautista y el comisionado Nelson Ramírez.

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