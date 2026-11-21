EL TORO, San Antonio de Guerra.– La selección de República Dominicana debutó con una contundente victoria 26-1 sobre Argentina, en cuatro entradas, durante la jornada inaugural del XXV Campeonato Panamericano Sub-12 de Béisbol, que se celebra en las instalaciones de IPL Academy hasta el 27 de noviembre.

El torneo, organizado por WBSC Américas y Copabe, reúne a 12 selecciones nacionales y otorga cuatro boletos directos a la Copa Mundial de Béisbol Sub-12 de 2027.

Los dominicanos comenzaron con una ofensiva arrolladora, al fabricar siete carreras en la primera entrada, incluyendo un cuadrangular de dos anotaciones de Nolbis Marcos por el jardín central.

OFENSIVA IMPARABLE

El ataque quisqueyano continuó en el segundo episodio, cuando produjo 15 carreras, aprovechando el descontrol del relevo argentino y combinando batazos oportunos, velocidad en las bases y presión ofensiva.

Isaac Brito encabezó ese despliegue con un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, recibido por el relevista Benjamín Barco.

Argentina consiguió su única anotación en la cuarta entrada, mediante un elevado de sacrificio de Abadía que permitió anotar a Benjamín Olmedo.

ESTÉVEZ DOMINÓ DESDE EL MONTÍCULO

Ethan Estévez se acreditó la victoria tras lanzar dos entradas perfectas, en las que retiró consecutivamente a los nueve bateadores que enfrentó y ponchó a cuatro, para dejar su efectividad en 0.00.

La derrota correspondió al abridor argentino Lauro Manuel Pistan, quien permitió ocho imparables y nueve carreras, ocho de ellas limpias, además de conceder dos boletos en una entrada de labor.

BRITO Y PÉREZ LIDERARON EL ATAQUE

Por República Dominicana sobresalieron Isaac Brito, de 2-2, con cuatro anotadas, tres impulsadas, un jonrón y dos boletos; Yohandry Pérez, de 3-3, con doble, dos anotadas y una remolcada; y Nolbis Marcos, de 4-2, con cuadrangular, dos anotadas y cuatro impulsadas.

También destacaron Hansel Espinal, de 4-3, con tres anotadas y una empujada; Yemmy Marrero, de 3-2, con tres anotadas y una impulsada; Moisés Martínez, de 4-2, con dos anotadas y tres remolcadas; y Yociel Pérez, de 2-2, con doble, una anotada y una impulsada.

Con este resultado, Dominicana coloca su marca en 1-0 y comparte el grupo B con Argentina, Curazao y Venezuela.

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