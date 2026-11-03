R. Dominicana amplía atención integral a la primera infancia

Santo Domingo, 3 nov.- Unos 250 niños de cinco sectores de la provincia dominicana de San Pedro de Macorís se benefician de un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), destinado a ofrecer servicios de educación inicial.

El presidente Luis Abinader inauguró la instalación, como parte del programa de expansión de la asistencia a menores de cinco años.

Construido por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, el centro atenderá a niños de las localidades Barrio Lindo, Juan Pablo Duarte, Villa Maranatha, Barrio Restauración y Villa Progreso II, en la región oriental del país.

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Kenia Xiomara Guante, explicó que el establecimiento forma parte de una red provincial que incluye nueve Caipi y 13 Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (Cafi), con capacidad para atender a unos seis mil 600 infantes.

Los Caipi ofrecen estimulación temprana, educación inicial, servicios de salud y nutrición, atención a menores con necesidades educativas especiales o discapacidad, protección contra la violencia y acompañamiento en el registro de nacimiento.

También trabajan con las familias y las comunidades para favorecer el desarrollo infantil. Por su parte, los Cafi se centran en acompañar a los progenitores en su papel como primeros educadores de los niños, mediante el fortalecimiento de las prácticas de crianza.

La expansión de estos servicios forma parte del compromiso de ampliar la atención integral a la primera infancia, en particular para los menores cuyas familias viven en condiciones de vulnerabilidad.

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