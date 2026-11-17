SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), propuso un reencuentro entre los dominicanos que mantienen la esperanza de construir un país con mejores oportunidades e instituciones más sólidas.

El dirigente afirmó que su planteamiento trasciende los partidos políticos y los liderazgos particulares, al buscar acercarse a ciudadanos que trabajan, educan a sus hijos con sacrificio y contribuyen a sus comunidades pese a las dificultades.

«El reencuentro que propongo no es con un liderazgo ni con un partido. Es con un país real: el dominicano que trabaja duro, que sueña en grande, que no le tiene miedo al presente ni al futuro. Ese dominicano que todavía tiene esperanza», expresó.

Antún destacó el esfuerzo de las familias que salen adelante sin depender exclusivamente del Estado y de quienes ayudan a sus vecinos cuando las instituciones no responden a sus necesidades.

Sostuvo que creer en República Dominicana no significa desconocer sus problemas, sino asumir la responsabilidad de contribuir a resolverlos.

Asimismo, llamó a fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la capacidad de los ciudadanos para construir un mejor futuro.

«La historia de la República Dominicana la escriben los que deciden quedarse, construir y creer en la nación dominicana», manifestó el presidente del PRSC.

dh/am