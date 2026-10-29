Quique Antún anuncia ruta para reformar el sistema político

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, anunció que la próxima semana iniciará “La Ruta del Reencuentro”, una iniciativa para presentar propuestas de reforma al sistema político dominicano.

En un audiovisual publicado este miércoles en sus redes sociales, el dirigente cuestionó la permanencia del clientelismo y el modelo de financiamiento político, pese a los cambios de Gobierno.

Al referirse a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antún planteó: “¿Realmente cambió algo con el PRM? La respuesta honesta es: en parte sí, y en parte no”.

Reconoció que actualmente se producen procesos judiciales, pero sostuvo que estos no garantizan, por sí solos, una transformación de las estructuras que mantienen las prácticas tradicionales de la política.

“La diferencia entre un cambio real y el mismo accidente con diferente chofer está en las reglas del juego”, afirmó.

Para ilustrar su planteamiento, relató la experiencia de un campesino de La Vega que resumió su percepción sobre la política dominicana: “Hemos votado por el morado, el blanco, el colorao y el tricolor, pero la guagua siempre llega tarde y el asiento sigue sin arreglarse”.

Antún consideró que la alternancia de partidos en el poder resulta insuficiente si no se modifican las estructuras que condicionan el funcionamiento del Estado y su respuesta a las necesidades ciudadanas.

“Cambiar de chofer es útil, pero solo si al fin cambiamos el motor y el vehículo”, expresó.

Con “La Ruta del Reencuentro”, el PRSC busca llevar al debate público alternativas para modificar las reglas del sistema político y promover cambios estructurales que trasciendan la sustitución de una administración por otra.

dh/am