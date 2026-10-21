Qik Banco Digital mantiene calificación A+ en Dominicana

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SANTO DOMINGO. – Qik Banco Digital Dominicano, primer neobanco del país y filial de Grupo Popular, mantuvo su calificación de riesgo A+, con perspectiva estable, tras la más reciente evaluación de la agencia calificadora Feller Rate.

La firma destacó que la entidad continúa ejecutando su estrategia de crecimiento, respaldada por la expansión de sus ingresos, la incorporación de nuevos clientes y el mayor uso de sus productos y servicios a través de canales digitales.

RESPALDO PATRIMONIAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Feller Rate valoró el fortalecimiento patrimonial de Qik mediante aportes de capital de su casa matriz y consideró el respaldo de Grupo Popular un factor relevante para la consolidación de su modelo de negocio y sus perspectivas de desarrollo.

En materia de gestión de riesgos, la calificadora resaltó el monitoreo permanente de la cartera de crédito y las políticas dirigidas a mantener niveles adecuados de cobertura mediante reservas, como parte de una estrategia de expansión acompañada de controles prudenciales.

LIQUIDEZ Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La evaluación también destacó la estructura de financiamiento de la entidad, sustentada en depósitos del público y de instituciones financieras, así como la contribución de su red de subagentes bancarios a la captación de recursos.

Asimismo, reconoció la posición de liquidez de Qik y su capacidad para respaldar el desarrollo de sus operaciones.

La perspectiva estable refleja la expectativa de que el neobanco continúe fortaleciendo su perfil financiero. Según la agencia, la evolución de los ingresos, el crecimiento de las operaciones y la consolidación patrimonial serán factores relevantes para su desempeño futuro.

OFERTA DE SERVICIOS DIGITALES

La ratificación de la calificación se produce en una etapa de expansión de Qik, que opera bajo un modelo 100 % digital y ofrece productos y servicios financieros dirigidos a personas.

Su portafolio incluye cuentas en pesos y dólares, tarjetas de crédito y débito, certificados de depósito, préstamos, pagos de servicios, billeteras digitales y herramientas para la gestión de gastos.

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