Putin ofrecería pausar ataques a Ucrania el día de las elecciones

Dmitri Peskov aclaró que esta pausa en los ataques no sería durante un período prolongado, porque lo aprovecharía para rearmarse y continuar el conflicto.

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MOSCU.- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, estaría dispuesto a ordenar la suspensión de los ataques contra territorio ucraniano durante el día en que se celebren posibles elecciones en Ucrania, aunque descartó una tregua prolongada que, según Moscú, permitiría a Kiev rearmarse y continuar el conflicto.

Peskov explicó que la disposición de Putin se limitaría exclusivamente a la jornada electoral, en caso de que las autoridades ucranianas decidan convocar los comicios.

“Si de verdad en Kiev quieren celebrar elecciones, el presidente de la Federación de Rusia y comandante en jefe supremo estará dispuesto a dar la orden de no lanzar ataques contra Ucrania el día de las elecciones. Precisamente el día de las elecciones”, declaró el portavoz, al destacar la limitación temporal de la propuesta.

MOSCÚ RECHAZA UNA TREGUA DE 60 DÍAS

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señalara que necesitaría 60 días de tregua para organizar elecciones en su país.

Al respecto, Peskov reiteró que Rusia no busca una suspensión temporal de las hostilidades, sino un acuerdo que garantice una paz duradera.

“Rusia no necesita una tregua, sino una paz duradera para muchas generaciones venideras”, sostuvo.

El portavoz también recordó que Moscú había expresado su disposición a reanudar las negociaciones para resolver el conflicto después de las elecciones a la Duma Estatal rusa. Sin embargo, acusó a Ucrania de lanzar ataques contra Moscú y de intentar sabotear los comicios, incluidos supuestos bombardeos contra centros de votación y ataques contra integrantes de comisiones electorales en territorios incorporados por Rusia.

Según Peskov, esos acontecimientos llevaron a Putin a reconsiderar los plazos para retomar las conversaciones de paz.

EL KREMLIN CUESTIONA LA INTENCIÓN DE KIEV

El portavoz ruso puso en duda que las autoridades ucranianas tengan una intención real de celebrar elecciones y afirmó que el plazo de 60 días solicitado por Zelenski tendría como objetivo recuperar capacidades militares.

“Esos 60 días de tregua no los necesitan para unas elecciones, sino para reponer fuerzas, curar sus heridas y continuar la guerra”, afirmó.

Moscú sostiene que está dispuesto a encontrar una solución diplomática al conflicto, siempre que se atiendan sus exigencias de seguridad y lo que considera las causas fundamentales de la guerra, entre ellas la expansión de la OTAN y la situación de la población rusoparlante en Ucrania.

Por su parte, Rusia ha justificado sus ataques contra objetivos ucranianos como represalias frente a acciones de Kiev. Las acusaciones sobre ataques contra civiles y las responsabilidades por los daños y las víctimas forman parte de las controversias entre ambos países en el marco de la guerra.

an/am