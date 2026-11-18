Putin llegó a las dos de la madrugada de este 18 de noviembre a la ciudad china de Shenzhen.

SHENZHEN, China.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este 18 de noviembre a la ciudad china de Shenzhen para participar en la 33.ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará durante dos días y reunirá a líderes de 21 economías de la región.

El mandatario fue recibido en el aeropuerto con alfombra roja y una guardia de honor, mientras niños ondeaban banderas de Rusia y China. Tras la ceremonia, Putin abandonó las instalaciones en un automóvil presidencial Aurus, de fabricación rusa, con matrícula china.

ENCUENTRO CON XI JINPING

Durante la primera jornada, Putin participará en la Cumbre de Directores Ejecutivos, donde intervendrá después del presidente anfitrión ante representantes de grandes corporaciones internacionales.

Posteriormente, sostendrá su quinto encuentro del año con el presidente chino, Xi Jinping. La reunión incluirá conversaciones entre ambas delegaciones sobre energía, finanzas e inteligencia artificial, además de un desayuno de trabajo restringido para abordar asuntos de política exterior.

La agenda también contempla una visita a la universidad conjunta ruso-china en Shenzhen, un encuentro con el presidente de Vietnam, To Lam, y su participación en la recepción oficial de la cumbre.

POSIBLE REUNIÓN CON TRUMP

Para el 19 de noviembre está previsto el principal encuentro político al margen de la sesión plenaria de líderes de la APEC: una reunión presencial entre Putin, Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con las informaciones difundidas sobre la agenda, los tres mandatarios podrían abordar asuntos estratégicos relacionados con el control de las armas nucleares y las relaciones entre Rusia, China y Estados Unidos.

La eventual reunión trilateral concentraría la atención internacional, debido a sus posibles implicaciones para las relaciones diplomáticas y la seguridad mundial.

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