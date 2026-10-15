Putin amenaza con represalias Ucraniana por ataques refinerías

Putin advirtió que Ucrania debió pensar en las consecuencias antes de comenzar los ataques contra objetivos energéticos y comerciales.

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MOSCÚ.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves que su país responderá a los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo, instalaciones energéticas y otras infraestructuras logísticas, y afirmó que Kiev deberá asumir las consecuencias de esas acciones.

El mandatario ruso sostuvo que Ucrania continúa intentando atacar instalaciones petroleras y otros objetivos dentro del territorio ruso, pese a las advertencias de Moscú sobre una posible escalada de las hostilidades.

“Antes de comenzar las agresiones contra objetivos energéticos y comerciales, en Kiev debieron haber pensado en las consecuencias”, declaró Putin, quien insistió en que las autoridades ucranianas no debieron iniciar esas acciones.

DENUNCIA ATAQUES CONTRA PLATAFORMAS COMERCIALES

Putin también acusó a Ucrania de emprender acciones contra las plataformas de comercio electrónico Wildberries y Ozon, y aseguró que Rusia ha comenzado a responder a esos incidentes.

“Han dado el primer paso. Hemos empezado a responder”, manifestó el presidente ruso, al referirse a lo que describió como ataques contra infraestructuras comerciales y tecnológicas.

El gobernante agregó que las acciones ucranianas se han extendido a instalaciones energéticas y otros objetivos, incluidos centros de datos. Asimismo, criticó que, después de realizar esos ataques, Kiev solicite la intervención de sus aliados para frenar las represalias rusas.

ATAQUES CONTRA REFINERÍAS DE SARÁTOV Y RIAZÁN

Las declaraciones de Putin se produjeron después de que el viceprimer ministro ruso, Alexánder Nóvak, denunciara el miércoles ataques ucranianos contra dos refinerías de petróleo situadas en las provincias de Sarátov y Riazán.

Según las autoridades rusas, las fuerzas ucranianas también intentaron ejecutar un ataque de gran escala contra una refinería de Riazán durante la madrugada de este jueves, entre las 4:00 y las 7:00.

Nóvak afirmó que Kiev no ha mostrado señales de estar dispuesto a avanzar hacia una tregua que excluya los ataques contra instalaciones energéticas.

Las declaraciones del Kremlin reflejan el aumento de las tensiones en torno a la infraestructura energética rusa, un sector que ha sido objeto de ataques en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre los ataques y sus consecuencias corresponden a las autoridades rusas citadas en las informaciones disponibles.

an/am