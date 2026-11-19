PUNTA CANA, República Dominicana.– La República Dominicana será sede, desde este viernes y hasta el domingo 22 de noviembre, del 40.º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), un encuentro que reunirá a los principales dirigentes de este deporte para analizar las prioridades estratégicas y el futuro del voleibol a nivel mundial. El evento estará dedicado al presidente Luis Abinader.

Como parte de las actividades previas, este jueves se celebrará el 28.º Congreso de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Voleibol (NORCECA), a partir de las 9:00 de la mañana, durante el cual se abordarán diversos asuntos de interés regional, previamente socializados en una asamblea virtual realizada el pasado 31 de octubre.

DESTACADAS PERSONALIDADES INVITADAS

Entre los invitados de honor al Congreso Mundial figuran los ministros de Deportes, Kelvin Cruz, y de Turismo, David Collado; el presidente de Centro Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Luis Mejía Oviedo; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y el doctor José Joaquín Puello Herrera, presidente ad vitam del COD y del Panel de Ética de la FIVB.

El encuentro estará encabezado por el presidente de la Federación Internacional de Voleibol, Fabio Azevedo, junto a representantes de las federaciones nacionales, confederaciones continentales y autoridades del organismo rector del voleibol mundial.

MARTE HOFFIZ DESTACA IMPORTANCIA DEL EVENTO

El presidente de NORCECA y primer vicepresidente ejecutivo de la FIVB, Cristóbal Marte Hoffiz, expresó su satisfacción y entusiasmo por la celebración de este importante acontecimiento deportivo en su país natal.

Consideró que el Congreso representa un motivo de orgullo nacional y una oportunidad extraordinaria para proyectar a la República Dominicana ante la comunidad internacional del voleibol, además de fortalecer los vínculos entre las instituciones deportivas y las autoridades gubernamentales.

RECONOCEN TRAYECTORIA DE JOSÉ JOAQUÍN PUELLO

Entre las personalidades invitadas sobresale el doctor José Joaquín Puello Herrera, por su amplia trayectoria en el movimiento olímpico nacional e internacional.

Puello Herrera dirigió el Comité Olímpico Dominicano durante más de dos décadas, presidió la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, actualmente Centro Caribe Sports, y encabezó el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Actualmente preside el Panel de Ética de la FIVB.

La organización del Congreso está a cargo de la FIVB, NORCECA y la Federación Dominicana de Voleibol, presidida por Ramón Alexis García, cuyos equipos coordinan los preparativos para recibir a las delegaciones y representantes del voleibol mundial.

of-am