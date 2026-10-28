Punta Cana reunirá empresarios de más de 30 países en ALIM

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PUNTA CANA, República Dominicana. Más de 400 participantes de más de 30 países y representantes de más de 60 empresas patrocinadoras se darán cita en Punta Cana durante ALIM 2026, un encuentro internacional que reunirá a empresarios, industriales, proveedores de tecnología, comercializadores de granos y especialistas de la industria molinera y alimentaria.

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros (ALIM) y la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo (ADOTRIGO), el evento tendrá como escenario el Hard Rock Hotel Punta Cana y servirá de plataforma para el intercambio de conocimientos, la actualización empresarial y el establecimiento de vínculos comerciales entre representantes de distintos mercados.

La celebración de ALIM 2026 en República Dominicana permitirá a los empresarios nacionales conectar directamente con especialistas internacionales, conocer las tendencias que están transformando la industria y explorar oportunidades comerciales con empresas y proveedores de diferentes países.

ECONOMÍA GLOBAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INNOVACIÓN

El programa de conferencias y paneles abordará desafíos relacionados con las perspectivas económicas y la geopolítica internacional, las tendencias de los mercados agrícolas y de materias primas, así como sus efectos en los negocios y el comercio mundial.

La agenda también incluirá temas de inteligencia artificial, innovación tecnológica, logística, cadenas de suministro y mercados de futuros, además de cuestiones vinculadas con la continuidad, el liderazgo y la evolución de las empresas familiares.

En el ámbito industrial, especialistas internacionales compartirán conocimientos sobre nuevas tecnologías, equipamiento, procesos productivos y perspectivas de desarrollo de la industria molinera y alimentaria.

La variedad de temas ampliará el alcance del encuentro más allá del sector molinero, con contenidos de interés para empresarios y profesionales de las áreas agroindustrial, alimentaria, logística, tecnológica y comercial.

EXPOSICIÓN COMERCIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Como parte de las actividades, ALIM 2026 contará con un salón comercial internacional en el que empresas proveedoras de equipos, tecnología, insumos y servicios presentarán soluciones dirigidas a la industria.

El programa incluirá, además, encuentros de relacionamiento empresarial, almuerzos, cenas y otras actividades destinadas a facilitar el intercambio entre industriales, proveedores, potenciales clientes y representantes de organizaciones del sector.

Para las empresas dominicanas, el evento representa una oportunidad para ampliar sus contactos internacionales, conocer nuevas soluciones tecnológicas y explorar posibilidades de cooperación, inversión y negocios.

INVITACIÓN AL EMPRESARIADO DOMINICANO

Los organizadores invitaron a empresarios, directivos, profesionales, cámaras de comercio, asociaciones industriales y representantes de los sectores productivos nacionales a participar en las diferentes jornadas del encuentro.

Con la realización de ALIM 2026, Punta Cana se convertirá en punto de encuentro para actores de la industria molinera y alimentaria, en un espacio orientado al intercambio de experiencias, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales.

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