PUERTO RICO: Prevalece agonía en población con los apagones

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San Juan, 12 sep.- Los constantes apagones a que está sometida la población de Puerto Rico desde que inició el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se torna hoy en una auténtica agonía.

A la incapacidad de LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de energía, se suma la ineficiencia de GeneraPR de evitar el déficit producción, por lo que para este sábado hay «alta probabilidad» de relevos de carga, como eufemísticamente denominan a los apagones.

El consorcio privatizador canadiense-estadounidense indicó que las unidades Costa Sur 5, Costa Sur 6 y AES 1 se encuentran fuera de servicio por déficit de generación.

LUMA Energy indicó que tiene una capacidad disponible de dos mil 495 megavatios (MW), ante una demanda proyectada de dos mil 950 MW.

«Hoy enfrentamos una situación crítica de generación», anunció.

Mientras, GeneraPR anunció que en horas de la madrugada identificó un escape de vapor en la Unidad 6 de la Central Costa Sur, lo que provocó su retiro de servicio de manera preventiva y por razones de seguridad.

EQUIPOS TECNICOS TRABAJAN

En sus redes sociales estableció que sus equipos técnicos trabajan en el diagnóstico del escape para determinar el plan correctivo.

La Unidad 6 tenía una capacidad máxima disponible de 365 MW antes de salir de servicio.

En tanto, prosiguen los trabajos en la Unidad 5 de Costa Sur, que había logrado entrar en servicio durante la noche, pero debió ser retirada nuevamente para atender una falla en la válvula de control de agua de alimentación hacia la caldera.

Previo a esos eventos, la unidad contaba con una capacidad máxima disponible de 410 MW, al tiempo que AES Puerto Rico confirmó que su Unidad 1 salió de servicio para atender una condición técnica.

«Nuestro equipo trabaja arduamente para retornarla a servicio lo más pronto posible», dijo la empresa de origen colombiano en sus redes sociales.

Ante este escenario, LUMA Energy reveló que se activó el programa Customer Battery Energy Sharing Plus (CBES+), mediante el cual clientes participantes aportan energía almacenada en sus sistemas de baterías al sistema eléctrico durante períodos de alta demanda.

of-am