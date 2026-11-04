PUERTO RICO: Piden Abinader promueve acciones contra ICE

SAN JUAN, Puerto Rico.– El presidente del Sector Externo en Puerto Rico y líder empresarial, Rubén Suriel Gómez, pidió al presidente Luis Abinader pronunciarse públicamente y promover acciones ante las denuncias de maltrato, detenciones arbitrarias y posibles violaciones de derechos civiles de dominicanos en esa isla por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Suriel Gómez manifestó su preocupación por el clima de inseguridad que, según afirmó, estas actuaciones están generando entre las familias trabajadoras dominicanas, cuyos efectos también podrían repercutir en la estabilidad económica de la comunidad y en el envío de remesas hacia la República Dominicana.

PROPONE PRÉSTAMOS PARA DEPORTADOS

Como parte de sus planteamientos, solicitó al mandatario impulsar, a través del Banco de Reservas u otra institución financiera estatal, un programa de pequeños préstamos dirigido a los dominicanos deportados que deseen establecer negocios en el país.

La iniciativa busca que estas personas puedan aprovechar la experiencia laboral y los conocimientos adquiridos durante su permanencia en Puerto Rico para desarrollar emprendimientos, generar ingresos y reducir la necesidad de emigrar nuevamente en busca de oportunidades económicas.

LLAMA A UNIR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El dirigente empresarial también convocó a las representaciones de los partidos políticos dominicanos en Puerto Rico y a la diputada de ultramar Adelys Olivares a unir esfuerzos en defensa de los derechos y la dignidad de los compatriotas residentes en la isla.

En su llamado incluyó al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

PREPARAN DOCUMENTO PARA ENTREGAR AL ICE

Asimismo, Suriel Gómez anunció que próximamente convocará a representantes de los sectores comerciales y religiosos a una reunión para elaborar un documento conjunto que será entregado a las autoridades del ICE.

Explicó que la iniciativa procura canalizar las preocupaciones de la comunidad dominicana y promover una respuesta coordinada frente a las denuncias sobre los procedimientos migratorios y el trato recibido por algunos compatriotas en Puerto Rico.

El empresario consideró necesario que los distintos sectores de la sociedad dominicana, tanto en la isla como en el país, participen en las acciones encaminadas a proteger los derechos y la integridad de sus ciudadanos en el exterior.

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