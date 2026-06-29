Psiquiatra ve medidas prevenir feminicidios son insuficientes

SANTO DOMINGO.- El psiquiatra, psicoterapeuta y expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor Vicente Vargas, consideró que las medidas actuales para prevenir los feminicidios en la República Dominicana resultan insuficientes, al tiempo que llamó a replantear el enfoque de protección hacia las víctimas y la intervención sobre los agresores.

Al participar como entrevistado en el programa Esferas de Poder, conducido por el periodista Federico Méndez y transmitido por RNN Canal 27, Vargas señaló que aunque existen casas de acogida y mecanismos de tutela para mujeres en riesgo, el principal esfuerzo debería centrarse en el aislamiento y tratamiento de los agresores.

“El agresor es el que debiera ser tomado, llevado para hacer tratamiento. Hay buenos tratamientos, hay buenas intervenciones para tratar al hombre con pensamiento de abuso y de apropiación”, sostuvo el especialista.

El galeno criticó que, en muchos casos, la respuesta institucional se limita a trasladar a la mujer a centros de protección, mientras el agresor permanece sin intervención efectiva. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer una estructura articulada entre salud pública y sistema judicial que permita detectar y actuar antes de que ocurran hechos fatales.

Vargas subrayó que existen señales previas que suelen advertir situaciones de violencia, como denuncias, comportamientos agresivos o el temor expresado por las víctimas, por lo que cuestionó la falta de respuesta oportuna.

Asimismo, propuso reforzar la atención primaria con equipos multidisciplinarios, incluyendo trabajadores sociales que puedan realizar seguimiento en los hogares, así como promover la participación de la comunidad en la denuncia de casos de violencia intrafamiliar.

“Hay una serie de eventos y señales que nos estaban diciendo que algo iba a pasar”, advirtió.

El especialista afirmó que el agresor suele aislar progresivamente a la víctima hasta ejercer control total sobre ella, lo que puede derivar en desenlaces fatales que, en ocasiones, también afectan a otros familiares.

En otro orden, el psiquiatra analizó además los efectos de los terremotos originados en Venezuela, señalando que este tipo de fenómenos pueden influir en el comportamiento emocional de las personas, generando ansiedad y reacciones de estrés en distintos niveles de la población.

Lamentó la persistencia de los feminicidios en el país, calificándolos como hechos que provocan profundo dolor social y consternación.