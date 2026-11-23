SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), José Balaguer, propuso al Gobierno implementar un Plan Nacional de Soberanía Energética para el período 2027-2050, con el objetivo de reducir la dependencia dominicana de los combustibles fósiles importados.

La iniciativa contempla combinar fuentes renovables como la energía solar, eólica y biomasa sostenible, con sistemas de almacenamiento mediante baterías e hidrobombeo.

Balaguer consideró insuficientes las medidas temporales y los ajustes frecuentes al presupuesto nacional para enfrentar las variaciones internacionales en los precios de los carburantes.

Sostuvo que el país necesita una planificación de largo plazo que garantice la seguridad energética y fortalezca la competitividad económica.

Aunque reconoció la importancia del gas natural como combustible de transición, advirtió que sustituir la dependencia del petróleo por una basada permanentemente en ese recurso no representa soberanía energética, debido a que también es importado.

El dirigente reformista señaló, además, que el sistema eléctrico debe prepararse para el crecimiento de la demanda, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Advirtió que estas tecnologías requerirán mayor disponibilidad de electricidad y altos niveles de continuidad, confiabilidad y competitividad.

Balaguer afirmó que la República Dominicana debe anticiparse a esos cambios y aprovechar sus recursos naturales para fortalecer su independencia energética.

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