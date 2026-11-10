PRSC apuesta por un relevo generacional para el 2028

SANTO DOMINGO. – El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) impulsa un proceso de renovación de sus estructuras con la incorporación de jóvenes dirigentes, con miras a recuperar espacios políticos y ampliar su representación en las elecciones de 2028.

El secretario general de la organización, José Balaguer, informó que el relevo comenzó a concretarse durante la Convención Nacional Ordinaria del pasado 24 de octubre, en la que fueron elegidos nuevos integrantes de los órganos de dirección.

Explicó que los dirigentes tendrán la responsabilidad de fortalecer el trabajo partidario, captar nuevos miembros y acercar la organización a las comunidades de todo el país.

Entre los escogidos mencionó a Rafael «Papito» Cruz, de Santiago, como presidente en funciones; Eddy Antonio Germán, secretario nacional de Organización, e Israel Brito, presidente nacional de la Juventud.

También citó a Joan Fernández, Claudia Fermín, Linette González, Max Castro, Luis René Mancebo, Massiel Mercedez y Tomás Belliard hijo, integrantes de la Comisión Ejecutiva Presidencial.

«Estos dirigentes no llegaron al partido a figurear, sino a trabajar por el futuro de la organización», afirmó Balaguer.

Anunció que, bajo la dirección del presidente del PRSC, Federico «Quique» Antún, el equipo recorrerá municipios, secciones y parajes para captar nuevos integrantes y conocer las necesidades de la población.

El dirigente consideró que esta estrategia permitirá ampliar el respaldo entre los votantes jóvenes y fortalecer la presencia reformista en el territorio nacional y el exterior.

Asimismo, señaló que la meta para 2028 es conquistar alcaldías, juntas distritales, diputaciones y senadurías.

Balaguer también apeló al legado de los gobiernos de Joaquín Balaguer, al destacar obras de infraestructura como presas, acueductos, carreteras y viviendas, que considera parte de la memoria política del reformismo.

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