SANTIAGO. – El comando municipal del proyecto político de David Collado juramentó a su equipo de la Región Este 1 de Santiago, integrado por representantes de siete zonas, entre ellas Pekín, Hato Mayor y Los Jazmines.

La actividad estuvo encabezada por Leonardo “Leito” Aguilera, coordinador municipal del proyecto, y el alcalde Ulises Rodríguez, presidente de la Gran Región de Santiago.

También participaron Robinson Díaz, coordinador provincial; la diputada Dilenia Santos y Aníbal Díaz, enlace nacional del proyecto con Santiago.

Durante el acto, el regidor Cholo D’Óleo asumió la coordinación de la Región Este 1, mientras que la regidora Magdalena Rodríguez fue designada directora ejecutiva.

Aguilera afirmó que con esta juramentación queda completada la estructura del proyecto en esa demarcación. Asimismo, expresó su expectativa de alcanzar un 90 % de respaldo en la zona durante la convención de 2027.

En la actividad estuvieron presentes Amarilis Baret, directora de Organización; Claribel Torres, directora de Operaciones, y el regidor Leonardo Vásquez, subcoordinador regional, además de otros dirigentes.

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