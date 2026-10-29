Proyecto agricultura ecológica gana Donativos Ambientales

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SANTO DOMINGO.– El proyecto dominicano Alianza Verde Don López, de la Fundación Profesor Evaristo Fernández, fue seleccionado como uno de los cinco ganadores de los Donativos Ambientales Ford 2026, en reconocimiento a su contribución a la seguridad alimentaria y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

La iniciativa obtuvo el galardón en la categoría de Seguridad Alimentaria, que reconoce proyectos de agricultura ecológica y gestión responsable de los ecosistemas para mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables, especialmente en comunidades vulnerables.

FORD DISTRIBUYE US$85,000 ENTRE CINCO PROYECTOS

La edición de este año contempla la distribución de US$85,000 entre cinco iniciativas de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Esta inversión se suma a los más de US$2.2 millones destinados por Ford a cientos de proyectos comunitarios de Centroamérica y el Caribe.

Los otros proyectos premiados fueron Ecoturismo Transformador, de la Fundación Tortuguías, y Raíces de Darién, de la Fundación Tierra Nueva, ambos de Panamá; Agua Sana Atitlán, de Water4Life, de Guatemala, en la categoría de Conservación y Recuperación de la Biodiversidad, y NEXUS Energía-Residuos, de la Asociación Hogar Betel Pococí, de Costa Rica, en Energías Renovables.

Vivian T. Dávila, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, destacó el compromiso de las organizaciones ganadoras con la protección ambiental y el trabajo comunitario.

La ejecutiva señaló que el respaldo de la empresa busca fortalecer estas iniciativas y ampliar su impacto en las comunidades de la región.

LIDERAZGO FEMENINO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Alianza Verde Don López combina la promoción de alimentos saludables con el desarrollo social y la protección del medio ambiente. La Fundación Profesor Evaristo Fernández, dirigida por mujeres, impulsa el liderazgo femenino, la inclusión y la equidad de género como componentes de su trabajo comunitario.

Eva Fernández González, directora estratégica de la entidad, afirmó que el reconocimiento reafirma la importancia de desarrollar iniciativas junto con las comunidades y facilitar el acceso a una alimentación saludable.

La ejecutiva sostuvo que la inclusión y el liderazgo femenino pueden contribuir a generar resultados económicos, sociales y ambientales duraderos.

Por su parte, Noelia Peña, directora corporativa de Mercadeo de Grupo Viamar, destacó el reconocimiento obtenido por la iniciativa dominicana y señaló que la empresa acompañó a sus representantes a la ceremonia de premiación celebrada en Panamá.

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA REGIÓN

Según los datos del programa, entre 2017 y 2024 los proyectos ganadores beneficiaron directamente a 24,746 personas e indirectamente a otras 22,047, además de contribuir a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Con esta distinción, Alianza Verde Don López se incorpora a las iniciativas regionales reconocidas por impulsar soluciones comunitarias frente a los desafíos ambientales y sociales, con énfasis en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el bienestar de las poblaciones vulnerables.

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