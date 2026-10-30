Proyecta inversiones extranjeras por US$5,300 millones en 2026

Abinader habló este viernes al encabezar el inicio de la construcción del megaproyecto turístico Yanuna, en Playa Macao, en la provincia La Altagracia.

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LA ALTAGRACIA.– El presidente Luis Abinader proyectó que la República Dominicana recibirá inversiones extranjeras directas por US$5,300 millones durante 2026, superando los US$5,000 millones registrados en 2025, como reflejo del crecimiento económico y la confianza internacional en el país.

Al encabezar el primer palazo del megaproyecto turístico Yanuna, en Playa Macao, de esta provincia, el Mandatario destacó las condiciones de estabilidad económica, seguridad jurídica e infraestructura que favorecen la llegada de nuevos capitales.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Abinader afirmó que la República Dominicana tiene capacidad para recibir hasta tres veces más turistas que los que llegan actualmente, siempre que mantenga una estrategia de crecimiento basada en la sostenibilidad, la organización, la seguridad y la disciplina.

Asimismo, proyectó que las exportaciones nacionales superarán los US$17,000 millones en 2026, frente a los casi US$16,000 millones del año anterior.

Mencionó inversiones hoteleras de reconocidas cadenas internacionales, entre ellas Four Seasons, Aman y Accor, como muestra del potencial del destino dominicano. “El turismo apenas empieza en la República Dominicana”, expresó.

SUPERARÁ LOS US$1,000 MILLONES

El proyecto Yanuna contempla una inversión global superior a US$1,000 millones en sus diferentes etapas. Su primera fase incluirá 548 habitaciones hoteleras, distribuidas entre The Ritz-Carlton Yanuna y Casa Mirallá, The Luxury Collection, ambas marcas de Marriott International.

También contará con 25 residencias de The Ritz-Carlton y otros componentes inmobiliarios. Sus promotores prevén iniciar operaciones en 2029.

La construcción generaría unos 1,500 empleos directos y más de 1,600 puestos de trabajo durante su funcionamiento.

EMPRESARIOS VALORAN APOYO GUBERNAMENTAL

Los empresarios Javier Tejada y Yamil Isaías agradecieron el respaldo de Abinader al sector turístico y atribuyeron el crecimiento de la industria a las políticas públicas, la estabilidad y el acompañamiento gubernamental a las inversiones.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que la coordinación entre el Gobierno y el sector privado permitió superar obstáculos y concretar Yanuna, una iniciativa que contribuirá a diversificar la oferta turística dominicana.

an/am