Provoca duras críticas decisión Trump eximir sanciones a Rusia

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Nueva York 17 de octubre 2026-La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de un paquete de sanciones, que había firmado el pasado mes, asegurando que responde al interés nacional, ha recibido duras críticas tanto en sus propias filas republicanas como demócratas.

Quienes hacen el cuestionamiento consideran que fue una decisión «irresponsable» que debería investigar el Congreso.

Varios legisladores respondieron de inmediato al anuncio de la Casa Blanca la noche del viernes a través de sus cuentas en las redes sociales, entre éstos el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien considera que el Congreso «debe investigar la ayuda y el apoyo de Trump a Putin».

El legislador acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparecen el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estrechándose la mano.

LA ORDEN DE TRUMP PARA RETIRAR SANCIONES A RUSIA

Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La ley lleva el nombre del fenecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

Cornyn aseguró además en su mensaje que «Lindsey estaría horrorizado» por la orden ejecutiva.

Por su parte, el senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión de Trump como «más allá de la irresponsabilidad».

OPERACIONES CON DIÉSEL DE ORIGEN RUSO

«¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra no entienden el Presidente y sus asesores?(…). Si el Presidente realmente quiere bajar los precios de la energía, puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin», indicó en su cuenta de X el legislador, que ha criticado antes al mandatario.

La orden ejecutiva se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones impuestas antes, que continuarán vigentes.

Por su parte, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que jugó un papel importante en la aprobación de la ley Graham considera que las exenciones «no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, sino con congraciarse con Vladimir Putin», señaló el diario The Hill.

sp-am