Provincia Duarte gana torneo Norte judo Hernán Despradel

SANTO DOMINGO. La Asociación de Judo de la provincia Duarte se coronó campeona del primer torneo Regional Norte de Judo Hernán Despradel celebrado el sábado en La Vega, con la participación de delegaciones de nueve asociaciones.

La representación de la provincia Duarte sumó un total de ocho medallas de oro y dos de bronce para alzarse con el trofeo de primer lugar.

La delegación de la Asociación de Judo de La Vega se adjudicó el segundo puesto al sumar seis preseas doradas, 14 de plata y cinco de bronce, en tanto que el selectivo de María Trinidad Sánchez, con tres oros y una plata, se hizo del tercer peldaño.

Con dos metales dorados, tres de plata y un bronce, Monseñor Nouel se alzó con el cuarto puesto, en tanto que el quinto peldaño recayó sobre la Asociación de Judo de Samaná, que alcanzó dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Puerto Plata, con un oro, dos preseas de plata y par de bronce, ocupó el sexto lugar, y la asociación de Santiago terminó en el séptimo puesto, con un oro y una plata.

El primer torneo Regional Norte de Judo Hernán Despradel, organizado por la Asociación de Judo de La Vega, contó con el aval de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

Previo a las competencias, se llevó a cabo una breve ceremonia de inauguración, donde el presidente de la Fedojudo, licenciado Gilberto García, destacó la participación de las distintas asociaciones y aseguró que ese tipo de competencia contribuye al desarrollo del judo.

También estuvieron los miembros del ejecutivo de la Fedojudo, Luisa Martínez, Mindry Marte, Enmanuel García Musa y Roberto Gerez, así como Manito Despradel, los coroneles de la Policía Nacional Vinicio de los Santos y Edison Cabrera Concepción; el sensei Porfirio Martínez Taveras; licenciado Zacaria Cruz, y Luis Coronado, presidente de la Asociación de Judo de La Vega, y Vinicio de los Santos, director Amet en La Vega.

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