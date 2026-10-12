Proveedores del Estado reciben RD$115 mil millones en 6 meses

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SANTO DOMINGO.– La Tesorería Nacional (TN) desembolsó RD$115,488 millones durante el primer semestre de 2026 para cumplir con las obligaciones de pago a proveedores y contratistas del Estado, informó la institución mediante una nota de prensa.

El monto consolidado incluye desembolsos por RD$109,360,923,251.55 en moneda nacional, US$96,926,300 en dólares y 4,585,346 euros. Tras convertir las divisas a pesos dominicanos, el total ascendió a RD$115,488,774,757.

ENERO REGISTRÓ EL MAYOR DESEMBOLSO EN PESOS

En enero, la Tesorería Nacional liberó RD$25,439 millones, además de US$10.6 millones y 68,324.62 euros, convirtiéndose en el mes con el mayor desembolso en moneda nacional durante el período analizado.

En febrero, los pagos sumaron RD$9,633 millones, acompañados de US$25.7 millones y 296,637 euros. Mientras que en marzo se desembolsaron RD$16,731 millones, US$6.8 millones y 4.1 millones de euros.

JUNIO ALCANZÓ EL MAYOR VOLUMEN DE PAGOS EN DÓLARES

Durante abril, la institución destinó RD$15,353 millones y US$12.3 millones al cumplimiento de sus compromisos, sin registrar operaciones en euros.

En mayo, los desembolsos ascendieron a RD$19,809 millones, US$10.2 millones y 16,183.99 euros.

Para junio, último mes del semestre, los pagos alcanzaron RD$22,393 millones, mientras que las operaciones en dólares registraron su nivel más alto del período, con US$31,029,329.12. En euros, se desembolsaron 91,864.

La Tesorería Nacional destacó que la entrega oportuna de estos recursos permite cumplir con el calendario de compromisos del Gobierno, mantener la actividad comercial de las empresas proveedoras y contratistas y contribuir a la preservación de los empleos en el país.

an/am