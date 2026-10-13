Protestas en Francia crecen y dejan violentos enfrentamientos

El Ministerio del Interior informó que unas 161.500 personas participaron en las movilizaciones.

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PARÍS.– La ola de protestas que sacude Francia cobró fuerza este martes, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en París, donde se registraron incendios de vehículos, lanzamiento de objetos contra la Policía y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.

El Ministerio del Interior informó que unas 161.500 personas participaron en las movilizaciones en todo el país, de las cuales 41.500 se concentraron en la capital. Sin embargo, las organizaciones sindicales de estudiantes universitarios y de secundaria elevaron la cifra total a alrededor de 480.000 manifestantes.

INCENDIOS Y ENFRENTAMIENTOS PARIS

Durante las protestas en París, algunos participantes incendiaron vehículos y lanzaron piedras, bolas de pintura y artefactos pirotécnicos contra los agentes policiales. Las fuerzas de seguridad respondieron con cargas y utilizaron porras para dispersar a los grupos enfrentados.

Las movilizaciones también provocaron interrupciones del tránsito, luego de que padres, profesores y jóvenes bloquearan varias calles. Asimismo, las actividades de aproximadamente 90 centros de educación secundaria se vieron afectadas.

Periodistas presentes en el lugar reportaron, además, incendios de contenedores de basura y el uso de granadas de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad.

Las cifras ofrecidas por las autoridades y las organizaciones estudiantiles reflejan diferencias significativas en la estimación de la participación, mientras las movilizaciones continúan marcando el escenario social francés.

an/am