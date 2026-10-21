Prospectos Sena y Reyes lideran RD en Premundial Beisbol U-18

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SANTO DOMINGO.– Los prospectos Alfredo Sena y Wilson Reyes, considerados dos de los talentos dominicanos de mayor proyección rumbo al período de firmas internacionales del 15 de enero, vestirán los colores de República Dominicana en el Premundial de Béisbol U-18, que se celebrará del 22 al 29 de octubre en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra.

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) conformará una selección que combinará jóvenes con altas expectativas de bonos de firma y peloteros que han sobresalido en la Dominican Summer League (DSL), con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial de China 2027.

ALFREDO SENA, PROYECCIÓN DE BONO RÉCORD

El campocorto Alfredo Sena, vinculado a los Bravos de Atlanta, es señalado como uno de los principales prospectos de la clase internacional de 2027. Según las informaciones divulgadas, su posible preacuerdo de firma rondaría los 5.8 millones de dólares.

Durante las prácticas dirigidas por el mánager Mendy López Jr., Sena destacó la importancia de los consejos recibidos para controlar las emociones, evitar apresuramientos y mejorar su desempeño durante los partidos.

En el Premundial U-15 de Las Américas de 2024, fue líder en promedio de bateo, carreras impulsadas, cuadrangulares y bases robadas, actuación que le valió el premio al Jugador Más Valioso y su selección como torpedero del equipo Todos Estrellas.

En la Copa Mundial de esa categoría también sobresalió al conectar 11 imparables en 26 turnos (.423), incluidos tres dobles, con 13 carreras anotadas y seis impulsadas en ocho encuentros.

WILSON REYES, TALENTO Y VELOCIDAD

El infielder Wilson Reyes, bateador zurdo de buen contacto y velocidad, también integra el conjunto dominicano. Su versatilidad defensiva le permite desempeñarse en distintas posiciones del cuadro interior.

Reyes estaría negociando un posible bono de firma de 1.6 millones de dólares. El jugador manifestó su entusiasmo por representar al país y trabajar con técnicos experimentados como López y el coach de bateo Wilton Guerrero.

CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE CHINA 2027

República Dominicana competirá en el Grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y Curazao. Cuba, México, Nicaragua y Venezuela integran el Grupo B, mientras Canadá, Panamá y Puerto Rico conforman el C.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la superronda. Los cuatro primeros clasificados obtendrán sus boletos al Mundial de China 2027.

La transmisión estará a cargo de Grupo de Medios Panorama, a través de sus canales de televisión, emisoras de radio, plataformas digitales y YouTube de VTV Canal 32.

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