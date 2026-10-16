Prorrogó la ONU las sanciones contra grupos criminales Haití

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Puerto Príncipe, 16 oct (Prensa Latina) El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año su régimen de sanciones contra las pandillas criminales que imponen hoy la violencia en Haití, informó un diario local.

La alta instancia del organismo mundial aprobó la resolución 2831 (2026) que impone las medidas de presión a los grupos armados, cuyos ataques mantienen una situación de inseguridad en todo el territorio nacional, añadió el periódico Gazzette Haiti.

El documento de la ONU recuerda que las sanciones contra las bandas haitianas de delincuentes incluyen prohibiciones de viaje, congelación de activos y embargo de armas, y critica el desvío y la apropiación indebida de recursos.

La incautación ilegal de medios como armas y municiones amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití, agrega la resolución 2831 de las Naciones Unidas, citada por la publicación.

El organismo mundial amenazó con sanciones financieras y restricciones de desplazamiento a entidades o personas que participen, directa o indirectamente, en actividades delictivas o actos de violencia vinculados a redes criminales.

Las medidas abarcan también a quienes practiquen la explotación o el comercio ilícitos de recursos naturales de forma que contribuya a la desestabilización del país, subraya el documento suscrito por el Consejo de Seguridad.

La Organización de las Naciones Unidas instó a los Estados miembros, además, a adoptar las medidas necesarias para prevenir el tráfico ilícito y el desvío de armas y material conexo con destino a Haití, mediante el reforzamiento de los controles fronterizos.

El documento aprobado por el organismo mundial

Exhorta también a las autoridades locales a mejorar la capacidad de gestión de armas y municiones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la nación caribeña.

ga/apb