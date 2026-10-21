Aumenta 13.7% la proporción de dominicanos que dice no votaría

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SANTO DOMINGO.- La proporción de dominicanos que afirma que no votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy aumentó del 10% en agosto al 13.7% en octubre, según las dos últimas encuestas de ACD Media.

El incremento de 3.7 puntos porcentuales coincide con un deterioro de la percepción sobre la situación del país.

Quienes descartan votar y no saben o no responden suman el 25% de los entrevistados en octubre, frente al 22.5% de agosto.

Aunque esta respuesta no constituye una proyección de abstención para 2028, refleja la disposición electoral declarada al momento del levantamiento.

La distancia respecto de las organizaciones políticas sigue siendo considerable: el 59.9% asegura que no simpatiza con ningún partido político, una proporción apenas inferior al 60.6% registrado en agosto.

El PRM encabeza con un 29.7%, seguido de Fuerza del Pueblo, con un 21.7%, y del PLD, con un 17.2%. En agosto registraban 29.1%, 20.5% y 18.5%, respectivamente.

Los movimientos son pequeños, pero amplían la separación entre los partidos opositores: Fuerza del Pueblo aventaja ahora al PLD por 4.5 puntos, frente a dos puntos en agosto. La ventaja del PRM sobre Fuerza del Pueblo se reduce de 8.6 a ocho puntos.

PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL

El descontento resulta más marcado. Las opiniones negativas aumentan del 49.5% al 57%, mientras las positivas descienden del 48.7% al 40.6%. Así, el equilibrio observado en agosto da paso a una diferencia de 16.4 puntos a favor de las valoraciones desfavorables.

David Collado conserva el liderazgo entre los miembros del partido, pero baja del 59.9% al 49.9%. Carolina Mejía sube del 20.5% al 24.6% y Raquel Peña pasa del 6.5% al 9.5%.

La ventaja de Collado sobre Mejía disminuye, por tanto, de 39.4 a 25.3 puntos entre la militancia. Entre la población general, sin embargo, ambos permanecen prácticamente estables: Collado obtiene un 39.4% y Mejía un 18.3%.

FIGURAS EXTRAPARTIDARIAS

También disminuye la disposición a votar por figuras procedentes de medios digitales y ajenas a los partidos tradicionales: pasa del 48.6% al 35.8%, aunque las preguntas presentan ligeras diferencias de redacción.

Ambas encuestas declaran 1,200 entrevistados y un nivel de confianza del 95%. Los trabajos de campo se realizaron del 8 al 11 de agosto y del 9 al 11 de octubre de 2026.