Propone ley contra productos elaborados con trabajo forzoso

El legislador del partido Fuerza del Pueblo dijo este 17 de agosto del 2026 que busca establecer mayores garantías sobre el origen y las condiciones de producción.

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SANTO DOMINGO. – El senador Félix Bautista propuso un proyecto de ley para prohibir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, iniciativa que también busca servir de base para negociar con Estados Unidos una reducción del arancel aplicado a las exportaciones dominicanas.

Actualmente, la tasa arancelaria se sitúa en 12.5 %, pero, de acuerdo con Bautista, reducirla al 10 % permitiría al país ahorrar hasta 182 millones de dólares anuales y fortalecer la competitividad de sectores estratégicos.

IMPACTO EN SECTORES PRODUCTIVOS

El legislador señaló que una eventual reducción del arancel favorecería principalmente a las industrias de dispositivos médicos, tabaco y agroindustria, al reducir los costos asociados a las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Bautista sostuvo que la propuesta representa una oportunidad para mejorar las condiciones de acceso de los productos dominicanos a Estados Unidos y fortalecer la posición competitiva del país.

CONTROLES Y TRAZABILIDAD

El proyecto contempla, además, la implementación de controles y mecanismos de trazabilidad destinados a impedir el ingreso al territorio nacional de mercancías elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso.

La iniciativa busca establecer mayores garantías sobre el origen y las condiciones de producción de los bienes importados, en línea con los esfuerzos internacionales para combatir esta práctica laboral.

Bautista planteó que la legislación podría contribuir tanto a fortalecer los mecanismos de control comercial como a generar condiciones favorables para que República Dominicana gestione ante Estados Unidos una reducción de los aranceles a sus exportaciones.

an/am