Prohibición en Malecón de SD empaña éxito de nuevas obras

Docenas de conos han sido colocados en la parte oeste en el Malecón de Santo Domingo para impedir el tránsito de vehículos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Cientos de personas se han sentido atraídas por las nuevas obras construidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la parte oeste del malecón de Santo Domingo.

Ha sido estimulante ver a familias enteras acudiendo en masa, fundamentalmente en horas de la noche, a disfrutar de los nuevos espacios, habilitados para el sano esparcimiento.

Pero resulta y viene a cuento que sino nada mas y nada menos que las propias autoridades han comenzado a echar un jugo de agua fría a ese entusiasmo colectivo, prohibiendo el estacionamiento de vehículos en un extenso tramo de la vía. Para tal fin han colocado decenas de conos en el lado de la vía mas cercano al mar y amenazan constantemente con aplicar multas o remolcar los vehículos que, según ellos, están violando esa disposición.

Por ese motivo ha comenzado a disminuir la afluencia de personas, pues no encuentran donde parquearse.

Hasta el momento no se ha especificado quién es el autor de esta errónea decisión: si es la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) o el propio, Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Una situación similar se registra desde hace tiempo en el tramo del malecón frente a la playa de Guibia a la cual ha disminuido casi a cero el flujo de personas debido a que no se permite allí el parqueo de vehículos.

sp-am