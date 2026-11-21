Santo Domingo, 21 nov (EFE).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que profundice, junto con la Fiscalía del Distrito Nacional, las investigaciones sobre la muerte de la joven Melissa Medina, de 22 años, ocurrida la madrugada del pasado martes en el ensanche Piantini, en la capital.

Reynoso explicó que el Ministerio Público inició la investigación desde que tuvo conocimiento del hecho, con el propósito de establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

La funcionaria también dispuso que las indagatorias abarquen cualquier otro delito que pueda estar relacionado o no directamente con la muerte de la joven, siempre que surjan evidencias durante el desarrollo de la investigación.

Asimismo, recordó que en el proceso debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley, independientemente de quiénes sean las personas investigadas.

PN DICE ESPERA RESULTADOS DE AUTOPSIA

En un comunicado anterior, la Policía Nacional informó de que espera los resultados oficiales de Patología Forense para establecer las causas y circunstancias del fallecimiento e indicó que, como parte de las diligencias, han sido entrevistadas dos personas, entre ellas Mariana Michelena y el vigilante de la torre de apartamentos Arpel 07, donde Medina murió.

Respecto a Eliezel Salvador, quien supuestamente compartió con Medina y Michelena en el apartamento, la Policía explicó que está a la espera de los resultados de Patología Forense, que serán determinantes para orientar las próximas actuaciones de la investigación. EFE

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