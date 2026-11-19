SANTO DOMINGO.- La Policía y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para esclarecer la muerte de la joven empresaria e influencer Melissa Medina, de 22 años.

Como parte del proceso, han sido interrogadas una venezolana de 21 años y un hombre de 60, quienes habrían estado en contacto con la joven antes de su fallecimiento. Tras el interrogatorio, la pareja fue despachada. Se desconoce si las autoridades formularon cargos formales en su contra.

El comunicador Ramón Tolentino identificó al hombre de 60 años como el empresario Eliezer Salvador Mateo, conocido como «Chey», a quien exhortó a que ayude a la Policía a esclarecer los hechos.

Hasta el momento, esos señalamientos no representan una imputación formal ni establecen responsabilidad penal de las personas mencionadas.

INFORME INACIF

El elemento central para avanzar en el caso es el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar la causa precisa de la muerte.

Mientras se esperan los resultados forenses, los familiares de Melissa han pedido respeto y prudencia, y han exhortado a evitar la difusión de versiones no confirmadas.

El caso mantiene a la opinión pública a la espera de respuestas oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento y las posibles responsabilidades que puedan establecerse.

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