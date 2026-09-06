Abinader garantiza no buscará imponer un candidato en PRM

El presidente Luis Abinader y la Primera Dama, Raquel Arbaje en la convención del PRM

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SANTO DOMINGO, 6 sep – El mandatario dominicano, Luis Abinader, afirmó hoy que no utilizará su nueva posición al frente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para imponer un sucesor en la candidatura a la Presidencia del país.

Tras ser proclamado para dirigir el PRM durante el período 2026-2030, aseguró que su responsabilidad será garantizar un partido institucional, democrático, imparcial y unido cuando llegue el momento de escoger al aspirante presidencial para las elecciones de 2028.

«No llego para construir una candidatura ni para imponer un heredero o heredera político», afirmó durante el cierre de la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM.

La nueva dirección del PRM fue proclamada este domingo al término de la convención nacional de la organización.

DICE ASPIRACIONES SON LEGÍTIMAS

El dignatario reconoció que dentro de la organización existen aspiraciones legítimas y anticipó competencia entre quienes busquen la postulación, pero advirtió que las diferencias no deben provocar una fractura interna.

Sostuvo que serán los miembros del PRM, mediante los mecanismos democráticos establecidos, quienes decidirán la nominación, mientras corresponderá al pueblo dominicano tener la última palabra en los comicios generales.

En su primer discurso como presidente del partido oficialista, también afirmó que el PRM ganará las elecciones de 2028 y tendrá «muchas más victorias por delante», con lo que proyectó la continuidad de la organización en el poder más allá de ese proceso electoral.

El gobernante llamó además a los dirigentes a asumir la política como un ejercicio de servicio y a mantener el respeto hacia quienes piensan diferente.

Según Abinader, la confianza ciudadana se construye mediante la conducta, los resultados y el ejemplo, al tiempo que reconoció que persisten desafíos para el país relacionados con el costo de la vida, la seguridad, los servicios y las oportunidades para los jóvenes.

PROPONEN FORTALECER INTEGRACIÓN

Juan Garrigó Mejía, quien asumió como secretario general del PRM, planteó fortalecer la integración entre el partido, el Gobierno y la ciudadanía y definió la política como una promesa que debe cumplirse cotidianamente.

De su lado, Deligne Ascención fue juramentado como vicepresidente ejecutivo de la entidad. En un discurso afirmó que la principal tarea de las nuevas autoridades será cuidar la cohesión interna del partido y entender que ninguna aspiración individual puede estar por encima del interés colectivo ni del compromiso del PRM con el país.

“Esa unidad no podemos darla nunca por sentada. Tenemos que cuidarla, fortalecerla y entender que, independientemente de las aspiraciones que puedan surgir en el futuro, siempre habrá algo que estará por encima de cualquiera de nosotros: el partido y su compromiso con el país”, expresó.

La proclamación formaliza el liderazgo de Abinader al frente del partido oficialista, luego de que su elección fuera aprobada previamente mediante una plancha unitaria y sin oposición. La nueva dirección del PRM estará al frente de la organización durante los próximos cuatro años.

(Con información de Prensa Latina)