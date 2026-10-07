PRM reabre padrón y prepara primarias para el próximo año

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reabrió su padrón de militantes para la inscripción de nuevos miembros, a través del portal Verifícate, como parte de los preparativos de la organización para sus próximos procesos internos.

El anuncio fue realizado durante una reunión realizada este miércoles que fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención, y el secretario general, Juan Garrigó Mejía, junto a dirigentes nacionales y presidentes y secretarios generales provinciales y municipales.

Ascención informó que el partido prevé cerrar el padrón en mayo de 2027 para prepararse para el proceso de primarias, con miras a tener definidos sus candidatos en octubre del mismo año.

“En mayo debemos estar cerrando el padrón para irnos preparando para el proceso de primarias que celebrará el partido. Pues tenemos que tener nuestros candidatos en el mes de octubre”, señaló.

El dirigente agregó que durante este período, el PRM también trabajará en el fortalecimiento de la formación y de su estructura organizativa.

DOS JORNADAS DE INSCRIPCIÓN

La secretaria de Organización del PRM, Gloria Reyes, anunció que el partido realizará dos jornadas de inscripción de nuevos militantes antes de finalizar el año.

Explicó que la primera está prevista para los días 30 y 31 de octubre, mientras que la segunda se realizaría a finales de noviembre.

Reyes indicó que la Secretaría de Organización acompañará a los presidentes y secretarios generales del partido durante el proceso.

En tanto, el secretario general, Juan Garrigó Mejía, afirmó que la dirección del partido continuará recorriendo las provincias para escuchar a los dirigentes y militantes, gestionar respuestas y atender los aspectos que requieran corrección.

El secretario Nacional Electoral del PRM, Luis Delgado, informó que el padrón quedó oficialmente abierto e invitó a los interesados en formar parte de la organización a realizar su inscripción en línea mediante verifícate.prm.do.

Delgado señaló que el mecanismo busca que el proceso sea verificable, organizado y trazable, como parte de la preparación del partido para los próximos procesos electorales.

dh/am

En la reunión también participó el secretario Nacional de Educación del PRM, Rafael Santos, quien llamó a reforzar la formación y la identidad de los militantes.