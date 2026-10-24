PRM propone tres nombres para sustituir vacante de Jorge Frías

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SANTO DOMINGO. — El Partido Revolucionario Moderno (PRM) seleccionó a Minerva Claudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez como candidatos para ocupar la vacante del fallecido diputado Jorge Frías en la Cámara de Diputados.

La terna fue presentada durante una reunión de la Dirección Ejecutiva, celebrada en la Casa Nacional de la organización política, informó el vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención.

La propuesta será remitida al Congreso Nacional para su conocimiento y el procedimiento correspondiente, conforme a los mecanismos constitucionales.

Durante el encuentro, los dirigentes también abordaron la organización de una jornada de inscripción y verificación de miembros, así como la reapertura del padrón partidario.

Asimismo, el secretario electoral, Luis Delgado, explicó las acciones que desarrollará el PRM para apoyar el proceso de cedulación que lleva a cabo la Junta Central Electoral (JCE).

Ascención indicó que la organización conformará comisiones para coordinar jornadas de capacitación dirigidas a la selección de voceros territoriales y nacionales.

En la reunión participaron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el secretario general del PRM, Juan Garrigó Mejía, junto a otros integrantes de la Dirección Ejecutiva.

Los dirigentes destacaron la importancia de fortalecer la estructura partidaria, mantener la cohesión interna y ampliar la participación de sus miembros en las actividades organizativas.

dh/am