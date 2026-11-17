SANTIAGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) entregó los certificados a sus autoridades electas para el período 2026-2028 en ocho provincias del norte del país, durante un encuentro regional en el que también coordinó acciones para fortalecer su estructura electoral.

La actividad reunió a representantes de Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, como parte de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera.

El primer vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, llamó a movilizar a los militantes pendientes de obtener su cédula y completar el proceso de verificación partidaria. También exhortó a promover la gestión del presidente Luis Abinader y preservar la unidad interna.

Ascención informó que en las ocho provincias se han ejecutado unas 715 obras, con una inversión cercana a los RD$200,000 millones. De ese total, atribuyó a Santiago 230 proyectos valorados en RD$110,000 millones.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, instó a mantener la disciplina y la cohesión partidaria, mientras que la presidenta provincial, Rosa Santos, destacó los acuerdos alcanzados durante el proceso interno.

Por su parte, el secretario nacional electoral, Luis Delgado, anunció una jornada de cedulación para identificar a los miembros que aún no cuentan con el documento. Indicó que el plazo para completar el proceso vence el 31 de marzo de 2027.

Dionicio de los Santos, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, explicó los mecanismos de coordinación y atención a los militantes, incluidos los mayores de 60 años con dificultades para validar sus datos de nacimiento.

En el encuentro participaron senadores, diputados, gobernadoras, alcaldes y representantes municipales de las ocho provincias.

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